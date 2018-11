Mujer colombiana defiende a su esposo condenado a cadena perpetua en Emiratos Árabes

Daniela Tejada, colombiana de 27 años narró en La W la historia de su esposo, el académico británico de 31 años, Matthew Hedges, quien tras ser señalado de espionaje, ha sido condenado a pagar una pena de cadena perpétua en los Emiratos Árabes Unidos. La historia hoy ocupa la primera página de diferentes medios escritos del Reino Unido.

Tejada denuncia que el caso en contra de su pareja fue injusto, no solo por la falsedad de los cargos que se le imputan, sino también por la forma como se desarrolló el juicio que hoy lo tiene sentenciado a estar encerrado el resto de su vida en una cárcel, el cual no duró más que 5 minutos, y en el que su esposo no tuvo derecho a ser defendido por un abogado. A lo anterior, también se suma que a Hedges se le hubiese hecho firmar un documento escrito en árabe; idioma que el inglés no domina.

Le puede interesar: