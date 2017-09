Naranjo niega injerencia de EE.UU. en acercamiento con el Clan del Golfo

(Escuche aquí la entrevista: "Estamos intentando una coalición que permita una manera de escogencia de candidato")

En diálogo con La W, el vicepresidente y general en retiro Óscar Naranjo afirmó que los Estados Unidos nada tienen que ver con los acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo para lograr el sometimiento a la justicia de esta banda criminal.

Sin embargo, el general no descarta que a futuro los hombres del Clan realicen una cooperación con la justicia de ese país, por cuenta de sus pedidos en extradición.

“No, lo que se ha hecho hasta ahora a través de sus abogados me lleva a amí a pensar que no han abierto ninguna línea de colaboración ni cooperación con Estados Unidos, dado que algunos de ellos están solicitados en extradición Lo más probable es que deben entrar a colaborar con los estados unidos. Por ahora, ese tema no ha sido mencionado aquí “, afirmó el vicepresidente

Naranjo reveló que la intención de someterse a la justicia por parte de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue anterior a la muerte de alias Gavilán, el segundo al mando en esa organización.

“No hay lugar a pensar en justicias especiales o en justicia alternativa, aquí estamos obrando dentro del principio general de que la única opción es el sometimiento a la justicia ordinaria. No hay un proceso ni de negociación política ni de negociación judicial”, afirmó Naranjo.

El vicepresidente evitó referirse a si el Clan del Golfo está pidiendo la no extradición a cambio de su sometimiento. “Cada vez que en la historia nuestra criminal se han presentado este tipo de solicitudes al Estado, es obvio que criminales que quieren hacer la guerra crean unas condiciones de inseguridad para quienes sí quieren ya someterse a la justicia. Llego a pensar que estamos hablando de condiciones de seguridad”, agregó Naranjo sobre las que serían las condiciones del Clan para suspender sus acciones criminales.

Naranjo también reconoció que hay que estudiar la implicación jurídica de la intención del Clan del Golfo, que hasta ahora ha hablado de acogerse a la justicia y dialogar, y no de someterse a la justicia. “Si hay diferencia en el video en su lenguaje y en el lenguaje de la profesional de derecho, es un tema que tenemos que evaluar. Es cierto que ellos han usado la palabra acogerse a la justicia pero nosotros reiteramos sometimiento”, agregó el vicepresidente.

Finalmente dijo que todas las reuniones se han realizado en la Vicepresidencia y que de todas ha estado enterado el fiscal general.