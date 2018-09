Néstor Humberto Martínez era el que manejaba el caso Hyundai: Alex Vernot

A través de un oficio, el abogado Alex Vernot, acusado de intentar sobornar a uno de los testigos del caso Hyundai, aseguró que no conoce ni ha tenido relación con los jueces o fiscales de dicho proceso.



Asegura que hay una conspiración urdida por fiscales corruptos que trabajan "en asocio con el abogado Jaime Lombana y su cliente el señor Eljuri".



Dice Verno que "la verdadera prueba de la no manipulación del caso la hicieron un equipo PROBO de la Fiscalía que elaboraron más de 5 informes que daban cuenta que no se podía probar que el caso se hubiera direccionado idóneamente para el juzgado sexto civil, que luego dictaría las medidas cautelares."



Agrega que "para estas medidas cautelares se prestó caución de más de 35 millones de dólares, unos 90 mil millones de pesos. Esto pasó bajo la asesoría de Néstor Humberto Martínez Neira, no mía. Él sabe que yo no tenía nada que ver con el caso Hyundai porque él era el que lo manejaba".

"La pregunta es: ¿a él no han investigado por esto? Claro que no. Pero a mí sí me detienen y capturan por unas medidas cautelares que el aconsejó y seguro consiguió como abogado", agregó Vernot.



Dijo Vernot que este caso ha sido dirigido por el Fiscal General y por Jaime Lombana, y agregó que cuando las medidas cautelares del caso Hyundai fueron dictadas él no conocía al dueño de la marca, en cambio "el fiscal general a la postre era el encargado del caso. Su firma se encargada del caso y su hijo Néstor Camilo Martínez y otros abogados de su firma intervinieron en la posterior negociación."

