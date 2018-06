Néstor Raúl Correa autorizó la salida del país a 15 ex guerrilleros de las Farc

El escándalo de la autorización al ex guerrillero de las Farc, Fernando Arellán, para que saliera del país a disfrutar unas vacaciones en Venezuela, no será el único que deberá aclarar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cabe recordar que Arellán está condenado por el atentado al Club El Nogal y su permiso de salida fue otorgado por el ex secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa

La W conoció que en mayo de 2018, Correa reconoció a los congresistas de la Comisión Primera del Congreso que otorgó un total de 15 permisos.

Según Correa, él contaba con facultades jurisdiccionales incluidas en el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016 que dice lo siguiente:

“Articulo 36. Acta formal de compromiso. El Acta de Compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este capítulo, contendrá́ el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, la obligación de informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz y no salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Acta de Compromiso deberá́ ser suscrita ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Sin embargo, la JEP, a través de un comunicado, salió al paso a las críticas y dijo que la autorización de salida del país de Fernando Arellán (que investiga la Procuraduría) la dio Correa. Es decir, esta no pasó por los magistrados de la JEP.