Ni el fiscal ni el presidente son competentes para dejar libre a Santrich: respuesta a JEP

La Fiscalía General de la nación le respondió al tribunal de la jurisdicción especial para La Paz que la demora para tomar una decisión de fondo en el caso de Jesús Santrich es únicamente de ellos: “La decisión se ha alargado no exactamente por responsabilidad del gobierno ni de la Fiscalía, lleva más de 294 días en cabeza de la Jep cuando la Constitución habla de 120 días”, aseguró Néstor Humberto Martínez.

(Lea también: "Errores de Minjusticia en caso Santrich no se resuelven desconociendo funciones de JEP": César Gaviria)

De igual manera, señaló que ni él ni el presidente Iván Duque tiene la facultad legal para dejar en libertad al excabecilla de las FARC:

“En este caso no hay una ausencia de normas, el código penal y el código de procedimiento penal establecen los casos en los que se puede decretar la libertad de una persona pedida en extradición y las hipótesis que plantea esta sala de la jurisdicción especial de paz no forman parte de las causales para excarcelado a una persona pedían extradición por eso no tiene el Fiscal General de la nación mecanismo legal alguno para levantar la orden de captura vigente según la ley colombiana el presidente sólo asume competencias en caso de extradición después de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia luego él no tiene competencia alguna en este momento”.

Lea también: