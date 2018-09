Ni incondicional, ni traidor. Soy independiente: Edgardo Maya Villazón

El excontralor Edgardo Maya dijo en La W que volverá a la academia y que seguirá opinando sobre el acontecer de la vida nacional. “Me retiro y vuelvo a la Universidad Externado, a ser presidente de la sociedad de exalumnos. Voy a seguir hablando, voy a seguir interviniendo sino esto es inviable, hay que opinar”, dijo.

Hablando de política, Maya indicó que los ocho millones de votos que recibió Petro, para él un “pésimo candidato”, es un campanazo en la lucha contra la corrupción de tantos años. “El partido más poderoso que tiene Colombia es el partido de los contratistas y de donde viene el dinero, de los recursos públicos”.

Frente a su relación con José Félix Lafaurie resaltó: “Tengo mis manos vacías y limpias. Yo me he referido a Fedegán y a mi preocupación sobre el manejo de la entidad. El comentario fue para que supieran qué era lo que iban a hacer. Yo no hablo de personas, no tengo nada en contra de los contralores, de los funcionarios, hablo de las entidades”.

En cuanto a las elecciones pasada y a su perspectiva del presidente Iván Duque, indicó que “voté en blanco. Lo veo con optimismo, bien intencionado, con un propósito de hacer un buen estilo. Me parece muy bien. La ex vicecontralora ahora es la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso. Una decisión totalmente de él. He visto gente nombrada sin padrinos políticos”.

Dijo también que “a Duque le quedan 30 años de vida política, debe ir para adelante y hacer la gestión que le prometió a los colombianos. Lo veo independiente, él no se va a amarrar. Y yo ni incondicional, ni traidor. Soy independiente”.