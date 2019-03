Ninguna de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP ataca el proceso de paz: Ceballos

Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, habló sobre las objeciones que realizó el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP y aseguró que el primer mandatario está usando un recurso constitucional que tiene.

(Le puede interesar: Presidente Duque objeta seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP)

"Esto es una especie de control político de regreso, una vez las leyes estatutarias pasan el control constitucional pueden quedar aspectos que deben ser aclarados y ese es el espíritu de estas objeciones. Ninguna de las objeciones ataca el proceso, están dirigidas a complementar y fortalecer la acción de la Justicia Especial para la Paz", explicó Ceballos en diálogo con La W.

Agregó que "el mensaje es que el Presidente está ejerciendo unas facultades que la propia Constitución, la ley y la Corte Constitucional ha reconocido que tiene, en varias sentencias, la posibilidad de objetar por razones de conveniencia las leyes estatutarias. Una vez se hacen las objeciones, regresan al Congreso, las analiza y puede aceptar o no las objeciones. Si las acepta en este caso debería modificar varios de los artículos y si los modifica o crea la Corte Constitucional deberá analizarlos".

(Lea también: Recibimos con respeto decisión presidencial de objetar la ley estatutaria:Patricia Linares)

De igual forma destacó que ninguna de las objeciones ataca el proceso de paz y que se hicieron con el objetivo de “fortalecer la justicia” y a “proteger a las víctimas”.

También, aseguró que “lo que se quiere en la primera reforma es que quede claro que no se le dará un mejor trato a las personas que cometieron delitos en contra de niños o adolescentes”.

Sobre el artículo objetado que se refiere a la extradición, indicó que "la ley 1922 dice que la práctica de pruebas en materia de extradición para verificar la fecha de comisión de los actos prohíbe la práctica de pruebas, es decir, a la JEP no le está permitido practicar pruebas, lo que sucede es que en esta sentencia de la Corte Constitucional, le da la facultad a la JEP de decretar pruebas, entonces hay una evidente y clara contradicción y una dificultad que debe ser aclarada".

Por otra parte, reconoció que la ley de Justicia y Paz aplicada para los paramilitares “pudo ser mejor” pero afirmó que “funcionó”.

El Alto Comisionado también se refirió a la respuesta que se espera de la comunidad internacional, por lo que dijo que "el Presidente, con el Canciller y otras personas del Gobierno nos vamos a reunir a las 10 a.m. con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia en pleno y las razones de las objeciones van a ser explicadas por el Presidente. Lo primero es que las Farc aceptaron a través de la firma de los acuerdos entrar en la institucionalidad colombiana y eso incluye respetar la ley y la Constitución. Lo segundo es que no hay una sola objeción que esté dirigida a atacar el proceso, sino a fortalecer la JEP, a proteger las víctimas, a que si aclare si el Alto Comisionado puede seguir verificando si una persona es miembro de un grupo armado".

Por último, indicó que "la mejor oportunidad que tiene Colombia con las objeciones es que sean tramitadas en su espacio natural que es el Congreso de la República, donde hay representantes de las Farc que podrán argumentar y darse cuenta de que esto no se trata de un incumplimiento o de hacer trizas nada. Lo que sí no es justo es hacer política con argumentaciones que no tienen fundamento".