No aceptaremos la violencia como mecanismo de presión: Duque sobre jornada de paro

Horas antes de que inicie la jornada del paro nacional, el presidente Iván Duque hizo un llamado para que las manifestaciones se realicen en forma pacífica y dijo que no aceptará "la violencia como mecanismo de presión.

"No aceptaremos la violencia como mecanismo de presión, ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social. El diálogo y la búsqueda de consensos, y de construir soluciones y no agresiones, hacen parte del talante de nuestra administración. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos", dijo el Mandatario en una alocución en la que hizo un balance de los 111 días de su Gobierno.

Agregó que el Gobierno "respeta el derecho ciudadano a la protesta y brindará todas las garantías para su libre y pacífico ejercicio. No obstante, en recientes manifestaciones, una minoría de violentos y vándalos han boicoteado el transporte público, enfrentado a la Fuerza Pública y agredido incluso a sedes de medios de comunicación". .

Sobre las exigencias de los estudiantes, reiteró que "los hemos escuchado así como las voces de los rectores y de los maestros. Aprobamos el presupuesto para Educación más alto que haya visto nuestro país, así como los montos destinados a inversión en el sector. Ya aumentamos los aportes en la base para el sistema de educación superior de IPC+3 y luego +4 +4 y +4 en los cuatro años de nuestro gobierno".

Además, recordó que "la semana pasada di instrucciones a la Ministra de Educación para que se adelantara un esfuerzo adicional, y en las conversaciones que se tienen con los jóvenes hagamos un esfuerzo por darle a la base el 3,5 sobre el IPC en el año 2019 y el 4,5 en el año 2022. Esto significa recursos contantes y sonantes para las universidades públicas".

El presidente Duque también hizo un balance de los 111 días que lleva su Gobierno, en el que resaltó los programas de seguridad como El que la hace la paga y el Plan Diamante, el aumento del presupuesto para el programa de alimentación escolar y las condiciones puestas al ELN para retomar los diálogos.

El Mandatario explicó que para lograr sus objetivos de equidad tiene como hoja de ruta el Plan Nacional de Desarrollo, en el que el 47 % del presupuesto está destinado a inversión social y que para esto se necesita reformar el sistema tributario a uno más simple y justo. Precisamente sobre la reforma tributaria afirmó que busca los recursos faltantes para los programas sociales y que así como alivia la carga de impuestos a las empresas, busca proteger a las poblaciones más pobres.