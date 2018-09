"No basta con decirle a tu hijo las consecuencias de la droga, debes mostrarle la miseria"

Las frases más destacadas de la entrevista a Luly Bossa:

Hay veces que los amigos no son los amigos. Un hijo adicto es alguien que uno no sabe cómo es su temperamento

Mi hijo, que ya no es adicto, me lo admite, “mami, yo creía que me iba a morir”

Mi hijo empezó con la marihuana, luego el trip. Entonces, te vuelves cómplice o le pones límites como mamá

Hay padres que se tapan los ojos y niegan el error de sus hijos, pero la verdad es esta, cuando un muchacho la embarra la embarra y hay que decírselo

La primera desintoxicación de mi hijo fue a los 20, casi no fue, pero ellos se tienen que dar cuenta que deben cambiar

Cuando mi hijo empezó a buscar trabajo la gente lo rechazó, así son, lo apartan por su historia, creen que no se ha recuperado

Mi hijo, Luchiany, pedía la ayuda de su padre en los momentos de crisis. Pero lo claro era que no contábamos con él, así que nos tocó continuar, mis dos hijos y yo

Mi hijo me dice, “esta es mi generación, tú no sabes cómo es la vida ahora”. Yo le respondo, “La chimba, lo malo es malo, eso no cambia

Hubo un tiempo en que sí me sentí culpable de la drogadicción de mi hijo. Pasaron 3 años en que él siempre me echaba la culpa

Créeme, no sabes cómo las oraciones de los padres recubre el camino de su hijo

Le digo a los padres que no se rindan por sus hijos

No basta con decirles a tus hijos las consecuencias de las drogas, debes mostrarle la miseria en carne viva

Mi hijo me dice que el temor ante la ley que prohíbe la dosis mínima es la criminalización del consumidor ocasional

Los papás deben tratar a sus hijos desde chiquitos para evitar que caigan en las drogas

Fumé marihuana y probé cocaína, pero es tanto el placer que tengo por el deporte que las drogas a mí ya no me mueven

Mi hijo me dijo, un día estaba en el mar y me sentía perdido, tus oraciones me arrastraron a la orilla

Si en este momento mi hijo me está escuchando le digo: hoy estoy más tranquila. Sé que cada día estará mejor

La muerte es bajar la luz cuando te metes algo artificial