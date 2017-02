No cambiaría ninguna portada de revista con ser mamá: Laura Acuña

En diálogo con La W, la presentadora se refirió a la maternidad después de tener a su primera hija, Elena, el pasado mes de noviembre. Asegura que está muy a gusto con esta nueva etapa de su vida y confirmó que ha perdido 11 kilos desde entonces.

Por otra parte, Laura confirmó que sí planea regresar a RCN, en los programas Muy Buenos Días y al noticiero, pues asegura que aunque por ahora quiere pasar el mayor tiempo posible con su bebé, sí tiene pensado volver a su trabajo.

Por otra parte, Laura defiende el aumento del tiempo de licencia de maternidad para las mujeres, así como considera que la Ley María no es suficientemente larga para los hombres “Si yo no hubiera contado con el apoyo de mi esposo (Rodrigo), no sé qué hubiera hecho”, cuenta Laura.

“Yo quería niño (…) y se iba a llamar Nicolás”, cuenta sobre su bebé. “Nunca pensé que pudiera ser una niña”, confiesa. Además, agrega que consideró la posibilidad de adoptar en el pasado y que quisiera tener más hijos.

Respecto a los rumores sobre sus supuestos conflictos en el canal, Laura Acuña confiesa que no ha tenido muy buena relación con la prensa de la farándula porque “tienden a replicar la mala información sin averiguarla”. Así, agrega que “la gente es muy valiente (…) son dos o tres personas que se encargan de regar los rumores”.