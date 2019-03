No conocía la lista de invitados a la reunión de la alcaldesa de Sativanorte: Ortiz

En entrevista con La W, Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, se refirió al a investigación en su contra en la Procuraduría, luego de una presunta participación en política al participar en un evento oficial en el municipio de Sativanorte – Boyacá, espacio en el que también participó el diputado, Guillermo “el mono” Sánchez, quien actualmente es aspirante a la Gobernación de Boyacá.

“Quien asistió fue un diputado, concejales y ciudadanos de la región”, afirma, aclarando que actualmente, según el Consejo Nacional Electoral, no hay candidatos oficialmente inscritos para los comicios de octubre.

Aclara que conocía del “interés del diputado”, y de otras personas por llegar a la gobernación, y que por eso no se puede pretender asignar responsabilidades de participación política, debido a que aún no existen candidatos, y a que la figura de precandidato no representa ningún impedimento para participar de escenarios públicos.

La funcionaria precisa que la presencia de la Agencia de Desarrollo Rural responde a una invitación de la alcaldía de ese municipio para que la institución tuviera relación e interacción directa con la comunidad. Señala que, al ser invitada, ella no conocía la agenda ni el listado de invitados. Recuerda que, así como el diputado de Boyacá, se le dio la palabra a otros funcionarios que actualmente están en el ejercicio de sus funciones.

“¿Cómo conocer a nivel nacional, quien de los presentes en esa reunión tiene aspiraciones políticas?, eso escapa de mis conocimientos”, afirmó la funcionaria.

“Mi interés por participar en ese escenario no era más que dar a conocer las políticas y proyectos de la agencia”, afirmó, diciendo a su vez que es falso que ella hubiera participado de otras reuniones donde también hubiese estado presente el “Mono” Sánchez, negando también que en dichas reuniones se exigiera que se apagaran los celulares o de “presionar a terceros”.

La directora de la ANDR también se refirió a los procesos de contratación al interior de la institución. “Cada una de las personas que se han contratado cumplen con el perfil técnico del trabajo en el que se van a desempeñar”, negando que alguna de las personas que han accedido a la Agencia se hubiera tratado de alguien recomendado por un político.