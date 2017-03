No creo que Odebrecht haya financiado a las Farc: Jesús Santrich

Jesús Santrich, uno de los delegados de las Farc para el proceso de paz, afirmó que debe ser Odebrecht el que responda por las revelaciones de la revista brasilera Veja, que indica que esta compañía habría pagado mensualmente entre 50 mil y 100 mil dólares a la guerrilla para llevar a cabo las obras en sus zonas de influencia.

En una entrevista al diario argentino Página 12, Santrich indicó que como organización insurgente las Farc cobraron impuestos "a toda clase de economías. Hoy somos una organización que transita a la legalidad pero eso no debe convertirnos en delatores. Pregúntense entonces sobre los fusiles americanos que tenemos. ¿Quién nos los dio? ¿La embajada gringa? Estamos en transición a la legalidad, pero eso no nos convierte en delatores. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna afirmación a favor o en contra de Odebrecht".

Agregó que no cree que Odebrecht haya financiado a las Farc, sino que se trataría de "una cortina de humo para desviar la atención frente al problema que tenemos con funcionarios públicos como el Fiscal General que sí está involucrado en el caso de Odebrecht".

Al ser preguntado sobre si las Farc no deben decir toda la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que Santrich denominó como "delatores", el líder subversivo indicó que "tenemos que hacer una diferenciación. Diremos la verdad sobre lo que haya imputaciones. Pero si se está entendiendo que lo que va a pasar en la JEP es enjuiciar un proceso revolucionario estamos equivocados. Decir la verdad no es convertirse en delator. Aportar a la verdad es dar los razonamientos suficientes para que se pueda construir la paz".