No es cierto que exfiscal Moreno vaya a pagar 10 meses de prisión: Fiscal

Ante la información sobre el acuerdo que busca la defensa del exfiscal Luis Gustavo Moreno con la justicia de Estados Unidos para aceptar cargos y pagar una pena de diez meses de prisión, el Fiscal General de Colombia negó que esta información fuese cierta.



"Nadie ha hablado de 10 meses, yo he hablado con las autoridades americanas y me dicen que esto no es cierto....aún no hay condena." Afirmó el fiscal Néstor Humberto Martínez.



Cabe recorfar que el exfiscal Anticorrupción es procesado en Estados Unidos por recibir 10.000 dólares por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para favorecerlo en una investigación.



Los abogados de Moreno buscan que su cliente acepte uno de los cuatro cargos, que se formularon en su contra.