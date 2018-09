No es cierto que haya orden de captura contra Iván Márquez: Néstor Humberto Martínez

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que no es cierto que haya una orden de detención con fines de extradición en contra del ex jefe guerrillero, Iván Márquez.

"Con la paz no se juega...no es cierto que por virtud de una orden de captura, que habría librado la Fiscalía General de la Nación, el señor Márquez tuvo que salir del territorio territorial que se encontraba." Dijo el jefe del ente acusador. Agregó el fiscal que tampoco es cierto que la entidad haya levantado las órdenes de captura en el marco de la ley 418 en contra de guerrilleros reinsertados. Martínez agregó que Colombia y su democracia deben recuperar esa fé en el proceso de desmovilización.



"La situación jurídica de las personas por las cuales se indaga, de las 9 personas reincorporadas, de las cuales hacían parte del secretariado y del estado mayor, debe examinarse a la luz de tres escenarios: el primero de ellos según la ley 418, si el gobierno nacional opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las ordenes de captura, el ente acusador debe proceder de conformidad com esas solicitud. Pero el gobierno no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía General..." informó el jurista.



Reiteró el Fiscal que al momento no se alista ninguna orden de captura contra ex jefes guerrilleros. Dijo tener evidencias de que algunos funcionarios estarían cocinanfo falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actue como debe actuar cumpliendo con la Constitución, por lo que se abrió una investigación formal.