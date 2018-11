No es cierto que se haya dejado un "faltante" de $14 billones: equipo económico de Santos

La W conoció un documento de siete páginas, en el que un grupo de expertos compuesto, entre otros, por miembros del equipo económico del gobierno Santos le salió al paso a algunas de las afirmaciones del actual gobierno sobre las condiciones que llevaron a la presentación de la Ley de Financiamiento.

La conclusión es clara: el supuesto faltante de $14 billones no corresponde a una herencia del pasado gobierno, sino a una decisión política de la actual administración de aumentar el gasto y no reducirlo en $5 billones, tal y como lo planteó el gobierno Santos en el presupuesto para el 2019 y lo recomendó el Comité de la Regla Fiscal.

"La actual administración considera políticamente inconveniente continuar con la reducción del gasto público que exige la regla fiscal. Pero no solo no quiere continuar con la reducción del gasto sino que desea aumentar la financiación de programas existentes y la creación de nuevos programas de gasto. Por eso, le propuso al Congreso aumentar el presupuesto para 2019 primero en $25 billones, para luego reducir esa aspiración a $14 billones, que propone financiar con nuevos impuestos (…) esa es una decisión política, es su responsabilidad, debe asumirla y defenderla, en lugar de seguir diciendo que el gobierno saliente le dejó un faltante de 14 billones porque no es cierto".

En el documento se señala que esos $14 billones surgen de la decisión de destinar $5 billones para nuevos gastos, $4 billones adicionales para programas existentes en salud y educación y $5 billones para evitar el recorte que incluía el proyecto de ley original.

Los expertos también hicieron observaciones al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno y señalaron que puede surgir un problema al proponer una reducción en los impuestos a las empresas que prácticamente anularía los mayores ingresos que se obtendría con el aumento en el IVA, si lo aprueba el Congreso. "¿Cómo piensan financiar entonces en el mediano plazo el aumento en el gasto que pretenden?", se preguntaron.

En el documento se hace un llamado a que "el resultado final no vaya a generar desconfianza en los mercados internacionales porque el palo no está para cucharas. Por eso es tan importante cumplir con la regla fiscal".