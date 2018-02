No es normal que se niegue despegue de aviones militares: Fuerza Aérea

Tras conocerse que el pasado 31 de octubre un funcionario de la Aeronáutica Civil impidió el despegue de una aeronave de la Fuerza Aérea, que pretendía interceptar un avión ilegal, el comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Bueno, indicó que no es normal que se presenten este tipo de situaciones.

En diálogo con La W, el oficial explicó que con la Aerocivil se tiene una carta de acuerdo que da prioridad a las aeronaves militares a realizar operaciones cuando se declara una situación de orden público, que en este caso era la interdicción de una avioneta proveniente de Centroamérica y que según los cálculos tenía proyectado aterrizar en el Pacífico colombiano.

"En este caso nos sorprende al punto de que llamamos al director de servicios de navegación aérea de la Aerocivil, que es un coronel, y le pedimos que actúe sobre este tema por la urgencia de hacer esa interceptación", indicó el general Bueno.

Agregó que, pese a la negativa de permiso de vuelo por parte del controlador en Bogotá, la Fuerza Aérea en este caso recurrió a su sistema de Defensa y se hizo el cierre de fronteras, impidiendo que la aeronave ilegal ingresara a espacio aéreo colombiano. "Se devuelve hacia Centroamérica, donde la reportamos en Guatemala para que procedieran a actuar. Nos enteramos de que aterriza en una pista ilegal en Guatemala y la queman", dijo el oficial.

Afirmó que por esta razón "lo que podemos apreciar es que hay una demora que reconocemos como injustificada y se envió el reporte por parte de la Aeronáutica Civil a las autoridades competentes".

Sin embargo, fue enfático en que esta no es una situación generalizada o repetitiva, pues normalmente las coordinaciones con la Aerocivil no tienen contratiempos. "No puedo decir las razones de este controlador para impedir o demorar por más de 25 minutos, pero no es una práctica generalizada. Ha habido algunas demoras en la coordinación pero son menores que podemos entender a veces en los procedimientos de un espacio aéreo que cada vez fluye más en tráfico de aeronaves", señaló el comandante de la Fuerza Aérea.

Sobre las posibles razones para que el controlador negara el permiso de vuelo, indicó que no son justificadas porque "el avión que salía a hacer la interdicción aérea es de alto rendimiento, tiene la posibilidad de ascender rápidamente y establecerse en cualquier nivel y rumbo que le dieran sin perjuicio de las aeronaves que están volando en espacio colombiano. Lo hemos hecho en casos anteriores donde sencillamente se da un nivel inferior a la aeronave que esté haciendo ruta".

Además, dijo que sí se presentó plan de vuelo y que no había factores climáticos que hubieran obligado al controlador civil a negar que la operación siguiera. "Presentamos la queja ante la Aerocivil porque viola la carta de acuerdo de prioridades de las aeronaves de la Fuerza Pública".

Según el general Bueno, este año la Fuerza Aérea ha neutralizado siete aeronaves en tierra y ha realizado 138 cierres de frontera aérea.