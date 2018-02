No es un tema de salarios, es de humanidad: Ex docente de Uniautónoma a Ramsés Vargas

Indira de la Hoz, una ex docente del programa de Psicología de la Universidad Autónoma del Caribe, encaró al rector de la institución, Ramsés Vargas, durante la rueda de prensa que se realizó en la caja de compensación Cajacopi. De la Hoz le reclamó al rector porque nunca les había dado una explicación sobre el déficit financiero que vive la institución.

“Tuve que venir hasta acá, señor rector, porque en los cuatro años que yo llevo trabajando como docente catedrática y pese a que no se me había pagado (como usted bien lo sabe septiembre, octubre, noviembre y diciembre), jamás a título personal usted tuvo reunión conmigo o con mis compañeros, docentes catedráticos, para explicarnos. No es tanto en el caso nuestro de salario, aunque es importante. Era de humanidad, era de saber: estamos en una crisis. Unidos hubiéramos encontrado soluciones”, increpó De la Hoz.

La ex docente también manifestó que en su momento se sintió irrespetada porque pese a que no recibió hasta el momento su salario, hacía el esfuerzo de llegar a darle lo mejor a los estudiantes y, sin embargo, eran tratados de esa manera:

“Yo comencé a trabajar este semestre, me sentí ultrajada (…) no soy del sindicato, ni nunca lo he sido (…) cuando llego a mi clase y encuentro en mi fachada “zona libre de amargura”, ¡oiga! ¿Cómo no se va a sentir un docente que, pese a que no nos han pagado, uno hace el esfuerzo de llegar de darle lo mejor a los estudiantes y se nos irrespeta de esa manera? ¿Será que aquellos a los que sí les dieron bonificaciones, que sí están en el sindicato y sí les han pagado en diciembre, supieron cómo fue esa Navidad para los padres de familia que no tenían para pagar matrícula? ¿Hicieron colecta? ¿Hicieron rifas para decir de mi salario, “voy a donar un día de salario”? Nos ignoró”.

La docente también se refirió a aquellos profesores que no se aguantaron la falta de pago y decidieron renunciar:

“Como dijo un funcionario: “No se preocupen porque tenemos 30 más con maestría”. Esto no es hablar de título. Yo tengo maestría y especialización. De mi departamento se fue un docente con doctorado que era de tiempo completo, lo vi llorando el día que iba para clase. “Me voy porque a mí no me han pagado, yo no trabajo en otro sitio, y tengo a mi familia con hambre”, contó”.