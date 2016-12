No estamos de acuerdo con un rescate militar: hermana de Odín Sánchez

Astrid Sánchez Montes de Oca, hermana del político chocoano Odín Sánchez, dijo que su familia no está de acuerdo con un posible rescate militar pues conocen de las dificultades de acceso a la zona donde se encuentra secuestrado su hermano, en las selvas del Chocó.

La mujer dijo que su primera Navidad con Odín secuestrado por el Eln ha sido “una tristeza inmensa, ya no sabemos qué hacer ni qué decir. Ese rifirrafe entre el Gobierno y el Eln, la guerrilla esperando que canjeen a unos señores, entonces la familia no sabe ya ni qué opinar. Yo digo que debemos ser más humanitarios y sacar a Odín, que se siga negociando pero él es una persona, un ser humano que está en la selva y no se sabe en qué condiciones lo van a entregar”.

Afirmó que hasta el momento no se tiene ninguna prueba de supervivencia de Odín, por lo que confían en la palabra del Eln y del Gobierno. Sin embargo, dijo que esta confianza se ha visto quebrantada por las diferentes informaciones sobre la liberación de su hermano, que no se ha llevado a cabo.

Por último, envió un mensaje al político chocoano de que “tenga fuerza, que su familia está muy pendiente de él”.