No estoy presionando a ningún ministro: Santos sobre precandidaturas

Consultado por las eventuales aspiraciones presidenciales de algunos ministros, el presidente de la República, Juan Manuel Santos,afirmó que no está presionando a ninguno, pero que llegará un momento en que les dirá "hasta aquí llegamos".

"Todavía hay un tiempo prudencial para que los ministros renuncien: No estoy presionando a ningún ministro, cada uno podrá tomar su decisión. Llegará un momento en que les voy a decir hasta aquí llegamos", expresó el mandatario.

Santos pide investigar supuesta financiación de Odebrecht en campaña de Zuluaga

A propósito de los rumores sobre la supuesta financiación de la cuestionada empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, el presidente Santos expresó que "ese es un problema interno del Centro Democrático, que resuelvan sus diferencias internamente, no me quiero meter en esa discusión. Lo que sí espero es que las autoridades investiguen rápidamente para establecer la verdad, como lo hicieron, por ejemplo, con la acusación de que la campaña mía había infiltrado la de Oscar Iván Zuluaga. Lo que ayer dijo la Fiscalía fue muy claro, allí no hubo infiltración".