“No fui agredida físicamente”: Martha Romero, pareja de Bernabé Celis

Martha Romero, pareja sentimental del senador Bernabé Celis, negó que el pasado lunes 5 de marzo hubiera sufrido un caso de maltrato intrafamiliar.

Así mismo, aseguró que la queja que le puso la exesposa del congresista en la Procuraduría donde se le acusa de descuidar sus funciones públicas como procuradora judicial, tendrán que probarla la propia Procuraduría General de la Nación.

Estos son los apartes de lo que dijo Martha Romero en La W:

“A mi casa llegó la policía por un tema de convivencia. Nos condujeron a una estación. Un uniformado fue el que lo calificó como violencia intrafamiliar. Pero no fui agredida físicamente. Fue una pelea de pareja. Una pelea normal. Los medios lo han llevado más allá porque él (Bernabé Celis) es una figura pública que además está en campaña. El uniformado la clasificó muy mal el hecho. Nosotros no nos negamos a acudir a la estación”.

“La puerta estaba cerrada. Yo abrí. Dije que estábamos discutiendo. Es un tema de pareja normal. Yo me golpee con la mesa de noche. El golpe fue al lado de la sien, porque yo me resbalé. No hay incapacidad ni de un médico. Cuando yo rendí mi declaración en la Corte, los magistrados me vieron. A mi jamás ese señor me ha golpeado ni me ha tocado, ni nada”.

“Quiero aclarar que ella no es la esposa de él. Él se separó hace cuatro años de ella. Yo me enteré hoy que ella me había puesto esa queja en la Procuraduría. Yo responderé por esas afirmaciones, que yo las desconozco. No he acompañado a Bernabé en sus labores políticas. La Procuraduría que lo demuestre”.

“Tengo derecho a tener una vida privada y a una relación de pareja. Los escoltas se quedan en el estacionamiento privado. Los que subieron fueron la policía y los celadores. Bernabé tiene un problema de voz. Él hace dos años tiene dificultades de voz. Cuando él entona su voz, le sale voz. Tiene que gritar para que le salga su voz”.