No habrá despidos en suspensión de producción: Fabricato

En diálogo con La W Radio, Carlos Alberto de Jesús, presidente de Fabricato, aseguró que esta medida de suspender la producción de la fábrica por 15 días obedece a los precios de importación irrisorios que entran al país, al igual que el contrabando.



Sin embargo, señaló que no habrán despidos en estas dos semanas y que sus trabajadores están recibiendo sus pagos sin ningún cambio por lo que deben están al 100 por ciento disponibles si se llegase a necesitar para algo dentro de la fábrica.



Así mismo, señala que pese a que el entorno económico no se ve favorable para el segundo semestre del año, él confía en que las bajas de tasas de interés, el decreto arancelario para textiles y la recuperación de caja con estos 15 días de suspender la producción, se pueda sobrellevar un menos segundo semestre.



Finalmente, indica que no es suficiente lo que se está haciendo para poder acabar el contrabando en el país, asegura que las medidas que toma el gobierno tanto en puertos como en carreteras no son efectivas y que el contrabando técnico en Colombia es algo que siempre pasa por alto el gobierno colombiano.