No habrá mico en tema de justicia transicional para militares: Mindefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió a las preocupaciones que expresó en La W el presidente de Acore, general (r) Jaime Ruiz, sobre la justicia transicional para los miembros de la Fuerza Pública.

Ante las denuncias del general (r) Ruiz sobre posibles micos que irían en contravía de lo que les indicó el Gobierno en esta materia, el ministro Villegas indicó que no hay posibilidad de que esto ocurra pues el trámite a través del fast track en el Congreso incluye que cualquier cambio que se quiera hacer mediante una proposición o ponencia, necesita ser avalado por el Gobierno Nacional.

"Todo cambio que se dé necesita ser aprobado por mí, por el Ministro del Interior y por el Ministro de Justicia. Micos en el Congreso no va a haber. Proposiciones mil, ya las hubo en Cámara y en la discusión de la Ley de Amnistía, pero solo quedan las que tienen el aval del Gobierno, que van en la línea de lo que ya se ha acordado", aclaró Villegas.

También dijo que no es cierto que la abogada y asesora del Mindefensa Silvia Delgado haya intentado incluir durante un debate en la Cámara de Representantes el Artículo 28 del Estatuto de Roma en la Jurisdicción Especial para la Paz. “La doctora Delgado es experta en estos temas y ha sido mi asesora. Al contrario de lo que se ha dicho, ha dado batallas jurídicas para que esas opiniones radicales sobre que el régimen de los militares debía ser más duro, no salgan adelante”.

Villegas fue enfático en decir que desde el Ministerio de Defensa ha dado “los debates internos contra quienes quisieran que por supuesto fuera una justicia mucho más dura para los agentes del Estado que para la guerrilla. Creo que lo que está hoy en el Congreso es una propuesta de reforma constitucional absolutamente equilibrada que garantiza paz, que no haya impunidad y que tiene por supuesto el apoyo y que hemos trabajado horas enteras con militares activos y retirados”.

Agregó que tanto el presidente Juan Manuel Santos como desde el Ministerio de Defensa se han defendido los 10 principios para la aplicación de la justicia transicional a miembros de la Fuerza Pública, lo cual no se negoció en La Habana con las Farc, sino que fue un compromiso del Gobierno firmado en la Escuela Militar de Cadetes.

“El presidente de la República ha actuado como garante de que los principios de esa justicia que se aplicará a los militares se cumplan: que sea una justicia diferenciada, pues no es lo mismo actuar en el marco del DIH que en el de los derechos humanos en la justicia ordinaria; no es posible pensar en una paz verdadera y estable si no se tienen soluciones jurisdiccionales tanto para la guerrilla como para los agentes del Estado y tiene que ser simultánea en el sentido que no se puede tener a las Farc con la situación solucionada y los militares haciendo fila a ver si se le soluciona de a uno”, explicó.

Sobre los listados de los militares y policías que accederán a los beneficios de la justicia transicional, el Ministro explicó que “mientras se hace su confección total, esto tiene que tener varios chequeos internos con otras autoridades judiciales, pero una vez tengamos las listas completas seré el primero en salir a contarlas”.

Agregó que “lo que se ha dicho es que el Ejército es el que va más adelantado y con toda razón porque es el que más efectivos tiene. Mañana hay una reunión muy importante para cerrar algunas de las fuerzas y avanzar en la de Ejército”.