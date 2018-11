No hago parte de ninguna conspiración contra el fiscal: Carlos Mattos

A través de un comunicado, el empresario Carlos Mattos, implicado en el caso Hyundai, afirmó que en los últimos días ha sido señalado en diferentes medios de comunicación, “directa e indirectamente, como autor de una conspiración contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez”.

En el documento, el empresario confirmó que es cierto que Guy Lewis (ex fiscal general de Estados Unidos) y Leo Arreguin (ex director de la DEA) son parte de su equipo de defensa y lo han acompañado desde hace varios años, cuando inició el proceso con la Hyundai “en momentos en que Néstor Humberto Martínez era mi abogado y hacía también parte de mi equipo de defensa”.

Así, Mattos señaló enfáticamente que “no hago parte de ninguna conspiración y que con mi equipo de asesores lo único a lo que me he dedicado es a defenderme con argumentos legales y en uso de mis derechos constitucionales, los cuales hasta hoy me han sido vulnerados”.

También advirtió a la opinión pública y a los organismos defensores de derechos humanos que “estas afirmaciones sin sustento ponen en peligro mi seguridad, la de mi familia y la de mi equipo de defensores”.