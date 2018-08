No hay acuerdo para congelar salario de congresistas: promotores Consulta Anticorrupción

Los promotores de la Consulta Anticorrupción negaron que, durante la cumbre que se sostuvo el miércoles 28 de agosto con los partidos políticos y el presidente Iván Duque, se haya acordado congelar el salario de los congresistas y no reducirlo, tal y como estaba previsto en el primer punto de la Consulta.

“Esa noche no se construyó un solo acuerdo, distinto a sentarse en una mesa de trabajo. No se acordó nada, no se leyó una frase ni mucho menos se votó para tomar decisiones”, señaló la senadora Angélica Lozano.

En la Casa de Nariño se habló de todo. Cada orador mencionó lo que quiso: Suprimir contralorías, supersalud, líderes sociales, subsidios etc



Nada concreto se discutió.

Ningún proyecto de la consulta. ¿Cómo puede haber acuerdo sobre salarios si ni hay mesa de trabajo aún? — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) August 31, 2018

La excandidata vicepresidencial, Claudia López también le salió al paso a estos rumores y aseguró que el acuerdo es cumplir el contenido de la Consulta.

“No aclaren que oscurecen. El acuerdo es cumplir lo que votaron más de once millones y medio de colombianos. Reducir de 40 a 25 salarios mínimos es reducir. No nos van a meter leguleyadas y enredos a algo tan concreto”, trinó la excongresista.

No aclaren que oscurecen. El acuerdo es cumplir lo que votaron más de once millones y medio de colombianos. Reducir de 40 a 25 salarios mínimos es reducir. No nos van a meter leguleyadas y enredos a algo tan concreto. #ConsultaAnticorrupcionSeRespeta https://t.co/iVsp74eZDc — Claudia López (@ClaudiaLopez) August 31, 2018

----------------------------

Le puede interesar: