No hay casi nada que mostrarle a los guerrilleros de beneficios del proceso: Iván Márquez

El jefe de la delegación de paz de las Farc, Iván Márquez, expresó su inconformidad por la ausencia en la aplicación de las 'amnistías de iure' a los miembros de las Farc y por la lenta aprobación de los trámites legislativos para implementar el acuerdo final de paz.

"Instamos a las autoridades colombianas para que agilicen la marcha de la implementación (...) No hay casi nada que mostrarle a los guerrilleros de los beneficios del proceso de paz. Vamos avanzando y avanzando y nada tangible aún. nada que se pueda tocar con las manos(...) estamos bastante atrasados, no vamos a controvertir sobre el tema, pero sí existe un compromiso con la marcha. Quisiéramos que algunos sectores del Congreso que han manifestado su distanciamiento del proceso de paz, se sumen al bus", expresó Márquez.

Sobre la no concesión de las amnistías, Márquez expresó que "hace un mes se aprobó la ley de amnistía y no se ha aplicado la amnistía de iure, hay jueces de ejecución de penas, que no sé, alguien los debe estar manipulando para ponerle obstáculos al proceso de paz qué bueno sería que se actuara con sentido común, qué bueno sería que se procediera a la excarcelación de guerrilleros y de gente involucrada en el conflicto, pues nos generaría un factor de mucha confianza en las filas guerrilleras", expresó.