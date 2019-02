No hay conocimiento en investigaciones a generales de la República: Mindefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió los ascensos de los generales sobre los que Human Rights Watch (HRW) señaló están siendo investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Además, agregó que los uniformados deben gozar de la presunción de inocencia que establece la Constitución Política.

“De la gran mayoría podemos decir que no hay investigaciones. En el caso del general Hernández no hay conocimiento de investigaciones, del general Edgar Alberto Rodríguez pasa lo mismo y hemos buscado todos los archivos en distintos entes. Algunos otros tienen investigaciones, no hay acusaciones y ellos gozan de la presunción de inocencia como lo establece el artículo 29 de la Constitución”, explicó el ministro.

Botero también señaló que algunos uniformados están siendo investigados, pero aseguró que esto no puede destruir la carrera militar de los miembros de la fuerza pública:

“Hay dos generales a quienes los está investigando la Fiscalía Delegada ante la Corte, pero en esto no ha habido avances, unas están cerca de a prescribir y otras no, son investigaciones que no se mueven hace 10 años y si no hay evidencias no se puede destruir la carrera militar porque hay una investigación”, concluyó el ministro.

Finalmente, señaló que este proceso es sumamente estricto y que incluso los ascensos son estudiados por los miembros del Senado de la República.

