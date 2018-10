“No hay direccionamiento en contratación de Indenova: Ex viceministra TIC

Frente a los cuestionamientos que se han presentado por resolución 1366 del 21 de mayo de 2018 que firmó la saliente viceministra de Economía Digital, Juanita Rodríguez, en donde se otorga a las entidades públicas del país un software de la empresa Indenova.

La ex viceministra de economía digital, a través de un comunicado, afirmó que el sub licenciamiento de ese programa solo procede por solicitud y voluntad de las entidades que libremente opten por esta alternativa, es decir que no se está monopolizando el tema de la digitalización ya que las entidades estatales tendrán absoluta autonomía para contratar, “En este sentido, para que una entidad pueda usar alguna de las licencias mencionadas en la resolución, deberá manifestar expresamente, por escrito y de manera previa su voluntad de hacerlo al Ministerio TIC, como claramente lo establece el artículo 2 de la Resolución”.

La exfuncionaria explica que no todas las entidades del estado pueden hacer uso de este software si no únicamente los proyectos relacionados con administración electrónica que el Ministerio TIC está apoyando de forma directa. “En este sentido, a hoy son exclusivamente 8 proyectos los que podrían acogerse al sub-licenciamiento previsto en la Resolución, siempre y cuando sea necesario en el marco del alcance de dichos proyectos”.

Finalmente, el comunicado señala que la Resolución es un mecanismo jurídico idóneo que permite el uso de estas soluciones adquiridas por el Ministerio TIC en el marco de una convocatoria abierta, para que puedan ser aprovechadas por parte de las entidades de los distintos niveles en donde se efectúen proyectos de administración electrónica apoyados por el Ministerio TIC.

