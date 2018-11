No hay los recursos que están exigiendo: Duque a estudiantes universitarios

Luego de que un estudiante de la Universidad Nacional le exigiera al presidente Iván Duque que se comprometiera a dialogar directamente con estudiantes y profesores para superar el paro que se adelanta de la educación superior, el Mandatario respondió que la mesa de negociación debe hacerse es con la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

Al ser cuestionado por el estudiante Juan Sebastián Trujillo durante el Taller Construyendo País, el Mandatario afirmó que no se trata de un "tira y afloje" sino que debe ser responsable y reconocer que no hay los $500 mil millones que están exigiendo los estudiantes para el funcionamiento de las universidades públicas en lo que queda del 2018.

"No los hay, entonces cómo podemos negociar o comprometer recursos que no están disponibles, ¿o se los vamos a quitar al adulto mayor, a familias en acción o a los subsidios sociales? no se puede hacer eso. Esto no es un tire y afloje, la mesa se ha constituido y la Ministra de Educación está sentada para hablar con los estudiantes y hablar con los profesores y lo está haciendo dentro de sus funciones como Ministra", dijo el Mandatario

Solicitó a los estudiantes que se sienten con la Ministra "porque no es una mesa de coyuntura, es una mesa para pensar sobre el futuro de la educación en nuestro país. Lo más importante es valorar el esfuerzo que se hizo, que ya lo valoraron los rectores, pero lo que no podemos hacer es limitar una conversación a conseguir $500 mil millones de aquí a diciembre, que no los hay y no voy a ser irresponsable con los recursos del pueblo colombiano".

Sobre las denuncias del estudiante de exceso de fuerza y abusos por parte del Esmad de la Policía durante las protestas estudiantiles, afirmó que él no ha generalizado a los estudiantes como violentos y dijo que el Esmad "nunca va a estar en contra de la protesta pacífica en el país, pero la protesta pacífica tiene que respetar los derechos del resto de la sociedad, no puede invadir la movilidad, invadir los derechos de la sociedad".

El Presidente fue enfático en que "el Gobierno no es enemigo de los estudiantes, yo no soy enemigo de los estudiantes, lo que les pido es que con el esfuerzo que hicimos con los rectores terminemos bien el semestre y no sacrifiquemos la universidad".