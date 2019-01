“No hay una filmación de la entrada”: Mindefensa sobre Carro Bomba

El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, durante su visita a Barranquilla, se refirió al atentado en la Escuela de Cadetes General Santander.

El ministro fue cuestionado de que en los videos que se conocieron del día del atentado, no fuera clara la hipótesis de que la camioneta hubiera entrado de manera forzada a la escuela.

A lo que Botero respondió que en ese momento las cámaras de seguridad estaban apuntando a otro lado.

“Él no estaba andando tranquilamente dentro de la escuela. Desafortunadamente, la cámara de la entrada es una cámara que gira, que tiene ángulos de giro, que hay veces está aquí pero son de esas cámaras que se desplazan. En el momento en que entró no hay una filmación de la entrada, no existe porque la cámara estaba apuntando hacia otro lado, él no estaba tranquilo en la escuela. Prueba de ello es que cuando él llega al Casino de oficiales”, señaló el ministro.