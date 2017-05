"No he considerado ir a la JEP": Alberto Santofimio

El ex congresista Alberto Santofimio, condenado a 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, no ha considerado ir a la Justicia Especial para la Paz. Fuentes cercanas a su defensa le confirmaron a la W que el argumento del político es que jamás va a reconocer un delito que según sus palabras "no ha cometido".

Se ha conocido que Santofimio ha insistido en que por ahora no está interesado en llegar a esta jurisdicción porque no podría reconocer el delito por el cual la justicia ordinaria lo condenó.

Sin embargo, lo que ha dicho el político a través de su defensa es que en un estado de derecho no puede descartar ninguna alternativa frente a su situación judicial.