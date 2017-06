No he sabido vender la obra de mi gobierno y mi gobierno no ha sabido venderse: Santos

El presidente Juan Manuel Santos reconoció que no ha sabido vender la obra de su gobierno en alusión a una afirmación hecha por uno de los antiguos estrategas políticos de sus campañas, Luis David Duque, en entrevista con el periódico El Espectador, en la que el estratega además de esa afirmación expresó que la desfavorabilidad del presidente es irreversible.

"Esta mañana un importante medio tenía un titular que decía: el presidente Santos no ha sabido vender su obra. Creo que ese medio de comunicación tiene toda la razón y no he sabido vender la obra de mi gobierno y mi gobierno no ha sabido venderse bien, porque nos hemos dedicado a hacer las cosas correctamente sin pararle bola a lo que están diciendo en el entorno. Yo les dije a mi gabinete, no se les olvide que uno gobierna para la historia, no para la coyuntura. Y uno hace como gobernante lo que es correcto, no lo que es popular. y mantengan eso siempre presente. No cobren los resultados antes, sino cuando se vean. Dediquémonos a hacer las cosas correctamente. Eso es lo que hemos hecho en materia de infraestructura", expresó el presidente durante un evento al norte de Bogotá.

Santos además expresó que al gobierno del expresidente Roosvelt en los Estados Unidos "lo recuerdan más por las obras que por haber hecho la paz".