No hubo acciones delictivas en caso del video de Petro: defensa de Juan Carlos Montes

El excontratista del Distrito, Juan Carlos Montes, rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación preliminar que se adelanta al senador Gustavo Petro por el video en donde este último aparece recibiendo un dinero.



El abogado del congresista, Daniel Prada, sostuvo que, aunque no puede violar la reserva del sumario, en la diligencia quedó claro que quien grabó el video fue Juan Carlos Montes como ya se había conocido previamente.



“Se ha querido incriminar al señor Petro y a Montes en conductas delictivas que no existieron y se acudido a la mentira en todo este episodio, inclusive se ha acudido a personas del bajo mundo que no han hecho aportes a ninguna campaña”, explicó el jurista.



Agregó que “El señor de la Espriella tendrá que aclarar por qué le ha mentido a la justicia cuando no conocía las razones por las que se grabó el video. Es claro que el señor Petro no tenía idea de la existencia de la grabación”, puntualizó Daniel Prada.