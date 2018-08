No logramos que Petro y Fajardo hicieran campaña en la costa y Antioquia: promotores

Frases destacadas de los promotores de la Consulta Anticorrupción en entrevista con Vicky Dávila:

La consulta con la votación más alta de la historia. Hay que buscar que los siete temas sean aprobados en esta legislatura: Navarro

Esto fue de una escases pasmosa, cero recursos, y una oposición grande y otra solapada muy grande. El doctor Peñalosa guardó silencio, eso es una oposición, esto valora más la hazaña: Robledo

Si se hubiera movido el aparato estatal no habían faltado esos 470 mil votos. Ese umbral se había pasado con creces: Lara

Lo del presidente Duque sirvió. Muchos de los que votaron por Duque, votaron por la consulta, así se hayan opuesto en su partido. Aunque no la mayoría fue la que votó: Navarro

El mensaje del presidente fue importante. Ese mensaje llega y cala y neutraliza un poco a su partido y al propio Uribe, el discurso hubiera podido ser mayor de Duque: Lara

Fueron 19 meses al sol y al agua, muy intenso. Esto también es de las personas que entregaron volantes y haciendo campaña y es un valor de la acción colectiva pacifica: Lara

Cuando recogimos las firmas, confieso tenía miedo. Los conductores de los buses paraban, abrían la puerta en la campaña: Lozano

Quiero celebrar que esto es una causa de país. El registrador ayer violó la ley, está prohibido dar resultados a boca de urna. El registrador no podía dar esa opinión y generó confusión: López

No me voy a cansar de invitar a Londoño, a Uribe, a que entendamos que esto es una causa de país. Ayer no ganó Claudia y Angélica, ganó Colombia: López

Hoy le pedí al registrador que no viole la ley. Segundo, son las 12:23 y no sabemos cuántos tarjetones fueron metidos en las urnas: López

Ayer casi 12 millones de colombianos dijimos: “no comemos cuento, el mensaje es señores delo congreso se tienen que reformar”. Tenemos que sacar adelante la radicación de estos proyectos de ley: López

Tenemos 12 millones y vamos a luchar sí. Que los congresistas vayan a ceder, no creo. Ellos se nutren de eso. Hay que poner los ojos en proponer cambios que no son cambios: Robledo

No se nos puede olvidar el escándalo de Odebrecht, porque ahí estuvieron las tres últimas campañas, por eso no creo mucho en el presidente Duque porque sabemos cómo llegó ahí: Robledo

Todas las preguntas pasaron el 33% de aceptación y recordemos el referendo de Uribe, recién elegido, solo una pregunta pasó el 25%, ese es el mensaje: Navarro

Hundirle los proyectos a 12 millones de colombianos eso no es fácil, era fácil con Claudia y Angélica, pero ahora es un mandato de 12 millones de personas: López

A más pobreza menos participación ciudadana, eso ha pasado en Colombia: Lara

Faltó más gente en la Costa Atlántica que hicieran campaña para la consulta: Navarro

Una cosa es un tuit y otra Fajardo por Antioquia haciendo campaña o a Petro en la costa haciendo campaña, no le quiero echar la culpa a nadie, pero una cosa es un trino y otra hacer campaña: López

A Petro le rogamos que hiciera un Facebook Live. Creo que era un tema de agenda. Dijo que no era de volantes y de calle, sino de tarima y de masas, quisimos ponerle la tarima y no pudimos: Lozano

La gente de la costa que no salió a votar no es que sea corrupta, no, ellos son víctimas, eso hay que dejarlo claro. Hay más corrupción en Bogotá: López

Gobernador de Caldas, ni lo conocemos, el gobernador de Boyacá, el de Nariño, ellos hicieron de todo para la consulta: Lozano

Ayer el señor Peñalosa no hizo nada por la consulta y lo obliga la ley a hacer pedagogía y ayer hizo lo contrario, qué bajeza: López

El umbral contiene este fraude y es que contiene a los 7 millones de personas que viven en el exterior. Tan alto es el umbral que para el plebiscito, el expresidente Santos lo bajó: Robledo

Todo está montado para que no pase. El umbral es muy alto, no hubo recursos, no hay ni certificado para motivar a votar, dos veces se ha hecho esto y no se ha podido: Robledo

Hoy nadie sabe a quién le hace daño. Al único que ese engaño de los opositores es al presidente Duque. Porque tendría el sartén por el mango: López

Con todo el cariño que le tiene la gente, Uribe quedó mal. Porque quedó como un mentiroso, le costará todo lo que hizo en credibilidad: López

Eso que un líder de la talla de Uribe que engañe a la gente, eso le costará. Eso de salir a decir una cosa y después otra en una situación tan loable como la consulta, eso no se hace: López

Debería haber una sanción en ley para el congresista que se voltee: Robledo