No me atemorizan las críticas sobre la forma en la que pretendo ejercer el poder: Duque

Al hacer un corto balance de su gestión durante el aniversario 70 de la Registraduría Nacional, el presidente Iván Duque aseguró que no le atemorizan las críticas.

"En 100 días no se transforma un país, pero sí se marca una diferencia. No me atemorizan las críticas que pueda haber con respecto a la forma en la que individualmente pretendo ejercer el poder, porque para mí hay que hacer diferencias, y el poder no se ejerce con vanidad, el poder no se ejerce para el aplauso del gobernante y el poder no se ejerce para convertir la Presidencia en un púlpito polarizador", dijo el Mandatario.

Explicó que "solamente con pedagogía se construye una verdadera democracia" y aseguró que se ha dedicado "a corregir problemas que envejecieron mal del pasado y a construir futuro".

