"No necesitamos hacer cosas de ese tipo” Germán Efromovich sobre chuzadas

El Presidente de la Junta Directiva de Avianca, Germán Efromovich, durante su visita a Barranquilla, se refirió a la captura de Laude José Fernández Arrollo, quién es investigado por la Fiscalía como presunto determinador de interceptaciones ilegales que habría hecho como contratista de la empresa Avianca, en la que presuntamente ordenó escuchas de manera ilegal en contra de los directivos del sindicato de Acdac.

Sobre este tema, Eframovich señaló que la compañía nunca ha tenido ninguna situación contractual directa con Fernández, además que ningún colaborador de Avianca nunca ha sido instruido y dirigido para cometer ningún tipo de acto ilegal.

“Nuestra parte con esa minoría de pilotos, no era un problema de saber lo que ellos hablaban, nuestro problema era con la ley, nosotros queríamos que se cumpliera la ley en cuanto a la legalidad, y para eso a nosotros no nos interesa lo que el señor habla con el vecino. Avianca nunca hizo, y nunca va a determinar a alguien, y contratar a alguien para que cometa algún acto ilícito o ilegal, no necesitamos hacer cosas de ese tipo”.