No negociaremos con el Clan del Golfo: Vicepresidente Óscar Naranjo

"Que el crimen organizado entienda de una vez y por siempre que si bien logramos un acuerdo a través de una negociación política con las Farc, no habrá lugar para que organizaciones criminales, queriéndose arropar y presentar con una mascarada seudopolitica, pretendan tener acceso a beneficios políticos en el marco de una negociación".

Dijo que se refería específicamente al Clan del Golfo, del cual afirmó que "tiene dos vestimentas, la que los identifica como lo que son, una organización de narcotraficantes, que no pretendan ponerse el hábito de Autodefensas Gaitanistas porque no es así. No vamos a permitir que bajo ropajes seudopoliticos inicien procesos que signifiquen otra cosa que no sea el sometimiento a la justicia"-.

Sobre las disidencias de las Farc, dijo que no hay contemplación con ellas y que "quien no se acoja al acuerdo recibirá todo el peso de la ley y será objeto de persecución judicial, policial y militar. No hay lugar a pensar que ser disidente crea una patente de corso para seguir delinquiendo y ese mensaje desde el Teatro Patria espero que llegue a todos los rincones de Colombia, donde esas disidencias pueden estar haciendo pequeñas y falsas ilusiones de que habrá una actitud laxa con ellos".