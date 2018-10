No podemos satanizar papel investigativo de órganos de control: Duque

Durante la posesión de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Iván Duque se refirió a la polémica presentada en los últimos días entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Aunque no mencionó directamente a la JEP y la Fiscalía, indicó que "en los últimos días se ha hablado mucho de choque de trenes pero yo he hecho declaraciones en donde creo que no podemos dejarnos llevar a los conflictos institucionales. Los magistrados también deben ser humildes cuando reciben observaciones de otro ente, que alertan sobre riesgos que puedan estarse presentando en las estructuras de las jurisdicciones".

Explicó que "no podemos dejarnos llevar simplemente a la confrontación, tenemos que saber escuchar y donde quiera que haya corrupción enfrentarla con total determinación, donde quiera que haya una influencia indebida denunciarla y desarticular".

Agregó que "no podemos satanizar el papel investigativo de los órganos que la Constitución ha creado para cumplir con esas misiones. Mi deber como Presidente no es tratar de terciar en esas controversias pero sí llamar siempre a la cordura y a la armonía de poderes, porque lo que menos necesita Colombia en estos momentos es que alimentemos conflictos cuando hay enemigos comunes como la corrupción".