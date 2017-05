No puedo decirles a los colombianos que no va a haber un carro bomba: Policía

Una grave denuncia hizo el general Ricardo Alarcón, director (e) de la Policía Nacional, quien aseguró que el Clan del Golfo está planeando atentados terroristas con carros bomba.

Dichos ataques se producirían en las ciudades capitales, especialmente en Bogotá y Medellín, según pudo conocer W Radio.

“Yo no puedo decirles a los colombianos que no va a haber un carro bomba (…) puedo decirles que vamos a seguir trabajando y persiguiendo a estos criminales para que esto no ocurra”, aseguró Alarcón.

Según la Policía, estas acciones criminales planeadas por alias Gavilán y alias el Indio luego de las recientes bajas que han sufrido por parte de la Fuerza Pública.