No se afectará debate electoral si alguien se toma un par de cervezas en la calle: Naranjo

El vicepresidente Óscar Naranjo se mostró partidario en eliminar la llamada Ley Seca en Colombia, o restricción para beber bebidas alcohólicas, en el marco de comicios electorales.

Afirmó que un certamen electoral no se verá afectado por el hecho de que colombianos se tomen dos cervezas en la calle.

“Creo que los colombianos hemos madurado. Que somos responsables. Que los colombianos para nada afectaremos a un debate electoral a partir de que alguien se tome un par de cervezas en la calle. Creo que ir a una decisión como esa ley seca realmente es subestimar un poco la madurez de los colombianos”, dijo el vicepresidente.

Naranjo también rechazó la versión que han propagado en Venezuela sobre una supuesta intervención militar orquestada desde Colombia.

“Es una declaración vacía de contenido que realmente obedece más a una simple declaración que no tiene ningún valor. Lo que digo es, concreta y categóricamente, Colombia está empeñada en proteger a sus ciudadanos y no estamos pensando en ninguna situación que se le parezca a lo que acaba de decir allà una autoridad, que por provocar una reacción colombiana, nos está llevando a decir categóricamente: no vamos a hacer eso, tenemos otras prioridades”, dijo el vicepresidente.