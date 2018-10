No se cumplió audiencia a ex gerente del Setp, Santa Marta

La audiencia de imputación de cargos en contra de la ex gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, no se realizó ante el impedimento del Juez de Control de Garantías, quien se declaró impedido por ser amigo cercano de la ex funcionaria.

(Le puede interesar: Gobernadora del Magdalena se reunió con mamá del niño desaparecido en Tigrera)

Johnson Salcedo está vinculada a una investigación de la Fiscalía por el proceso de las obras de la Calle 22 o avenida Santa Rita, que se contrataron a través del Sistema Estratégico de Transporte Público con el Consorcio Setp 2015, entidad que para la fecha tenía como representante legal a Omar Álvarez Escorcia y la interventoría estaba a cargo de Mauricio Alberto Santos Reyes, ambos con detención domiciliaria en este momento.

Se espera nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra la exgerente del Setp.