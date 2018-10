No se descarta que el Eln haya secuestrado a Cristo José: FF.MM.

Pese a que el comandante del Ejército, general Ricardo Gómez Nieto, ha indicado que lo más probable es que los secuestradores de Cristo José Contreras pertenezcan a la delincuencia común, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, advirtió que no se puede descartar al Eln.

«Una opción que podría ser el Eln, aunque ellos han manifestado públicamente que no lo son. No lo descartamos porque en ese sector delinque el Frente Héctor del ELN, con estructuras armadas y de milicia, y esa posibilidad no se descarta», declaró Mejía.

Según las Fuerzas Militares, el pequeño Cristo José habría sido secuestrado en el Catatumbo por dos hipótesis: para vender al menor, hijo del alcalde de El Carmen, Norte de Santander, o para usufructo propio.