No solo las coimas son corrupción. Decir mentiras también es corrupción: contralor Córdoba

La corrupción empieza con saltarse la fila, luego, esos pequeños actos comienzan a perfilar la gran corrupción en otras esferas de la sociedad”.

El contralor general Felipe Córdoba aseguró que la corrupción no es solamente cuando ofrecemos coimas o recibimos dinero " sino también cuando decimos mentiras.

Anunció que va a presentar un documento que llamará la atención sobre la forma como se obtendrán los 120 billones de pesos que se necesitan para financiar el postconflicto, tras la firma de los acuerdos con las Farc.

“Es un compromiso que adquirió el Estado. Pero hay otros compromisos, como la salud y la educación, que también tenemos que cumplir. Hacemos un pedido al Congreso de la República para que revise cuáles serían las fuentes de financiación”, dijo el contralor general de la República.

Además, se refirió a la paralización de algunas obras de infraestructura de cuarta generación, por valor de 25 billones de pesos, que están en tribunales de arbitramento y la posibilidad de que el estado pierda hasta mil millones de pesos diarios por ese tema.

Así mismo, el contralor Córdoba habló del proyecto que presentó al Congreso en busca de reformar las funciones de la Contraloría y pasar del modelo actual, en el que se hace control posterior a los proyectos, a un modelo preventivo, concomitante y posterior. “Que nos permita actuar desde el momento de la planeación de los proyectos”, explicó.

“También estamos pidiendo unas funciones de intervención a esas contralorías territoriales efectivamente que tengan falta de eficiencia, que tengan algún problema de corrupción para poder intervenir en donde evidentemente se necesite”, dijo Córdoba.

Explicó que la Contraloría no ha intervenido en Hidroituango porque la ley no lo permite. “No tenemos en este momento competencia. Estamos esperando el control excepcional. No lo ha pedido el Congreso, ni una veeduría ciudadana o el Gobierno departamental, que es la única forma que podemos entrar, según la ley”, aseguró.

Los pronunciamientos los hizo el Contralor General al inaugurar el Segundo Foro sobre compliance (buenas prácticas empresariales) y transparencia que se realiza en Cartagena y en el que también intervendrá Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio.

El abogado Juan Carlos Moncada, director de la firma Moncada Abogados, anticipó las implicaciones que tendrá para las personas jurídicas la responsabilidad penal, en caso de que esta figura sea aprobada en el Congreso de la República, donde cursa un proyecto al respecto.

“El Gobierno y la Procuraduría promueven esa iniciativa. Esta fundamentada en tres aspectos: levantamiento del velo corporativo, extinción de dominio y compromisos con programas de responsabilidad, ética y transparencia”, explicó.