No soy amigo de la inmunidad parlamentaria: Duque

Tras conocerse la propuesta de la senadora Paloma Valencia de dar inmunidad a los congresistas como alguno de los cambios de la reforma a la justicia, el presidente Iván Duque afirmó que no es amigo de este tipo de fueros.

El Mandatario indicó que “yo no soy amigo de la inmunidad parlamentaria, siempre he defendido que este tipo de fueros no deben existir”.

Agregó que lo que debe existir “son todas las garantías procesales, la doble instancia, lo que garantiza un debido proceso, pero no soy amigo de inmunidades”.

