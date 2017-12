“No soy recomendado del expresidente Samper, ni de Ashton, ni de Prada”: Pedro Malaver

“La sanción es porque algunas órdenes recibidas de algunos clientes, no tenían la hora exacta en el reloj de registro de recibido, solo la fecha. La firma donde trabajaba no tenía reloj para todas las personas que operaba. La responsabilidad era de la firma. Lo pusieron luego. En el mismo periodo realicé más de 17.000 operaciones todas correctas.

Los clientes enviaron comunicaciones informando que todo estaba en orden y habían dado las órdenes bien y se ejecutaron correctamente por mi parte.

El AMV dice que si falta algo (el sello del reloj) se considera que la orden NO EXISTE. Por eso hablan de operaciones sin órdenes. Pero las órdenes estaban, sin el sello del reloj. Lo demás: monto, precio, tasa, especie, etc. Estaba en forma anticipada. Pero no la dieron por existente.

Los clientes No perdieron dinero, sigo manteniendo con ellos buena relación de amistad y saben y conocen el hecho en detalle.

Las consideraciones de indebido y otras más, forma parte de los formatos generalizados en las resoluciones del AMV.

La suspensión se cumplió. Después de ello no implica inhabilidades ni hay impedimentos. No le he robado jamás un peso a nadie. Y lo que he conseguido ha sido solo producto de mi trabajo.

Soy un profesional, que he trabajado en las entidades financieras, con objetivos, metas, y resultados positivos. Eso es lo que debe pesar.

MI compromiso y responsabilidad es con hacer una labor agenda a la influencia política y de carácter técnico.

No soy recomendado del Expresidente Samper, ni del señor Alsthon, ni de Alfonso Prada. La hoja de vida la evaluó Planeación Nacional.

No soy militante político.

En el caso del asunto de hace más de 20 años fui absuelto por todos los entes de justicia, y termine siendo un perjudicado. “