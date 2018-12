No tengo información sobre modo, tiempo o lugar del video de Petro: Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, declaró su versión ante la Corte Suprema de Justicia por el caso del video de varios años atrás, en el que aparece el senador Gustavo Petro recibiendo algunos fajos de dinero.

Cabe recordar que el video fue mostrado el pasado 27 de noviembre, en pleno debate de control político en el Congreso por la situación del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el caso de corrupción de Odebrecht.

“No tengo información sobre modo, tiempo o lugar de ocurrencia del video y no le he pagado a la persona que me lo entregó, ni he tenido ningún tipo de vínculo económico (…) me lo entregó porque cree que es una información importante que debe ser publicada y (que deben) conocer los colombianos”, añadió.

Sin embargo, Valencia reiteró que no puede revelar su fuente: “No puedo revelar la persona que me lo entregó, pero no estuvo en la ocurrencia de ese video”.

Además, la senadora explicó que durante la audiencia, la sala anunció que el excontratista Juan Carlos Montes no se presentará a su declaración, por una presunta incapacidad médica.

El también citado arquitecto, Simón Vélez, sí llegó a la Corte pero no quiso hablar ni dar testimonio ante la prensa.