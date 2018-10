No tengo nada personal contra Gustavo Petro: Luis Carlos Vélez

Tras lo hechos ocurridos durante las recientes marchas de los estudiantes en defensa de la educación pública, donde un grupo de encapuchados atacó con bolas de pintura, piedras y palos, la sede de RCN Radio, en Bogotá, La W Radio habló con el periodista Luis Carlos Vélez, quien actualmente se desempeña como director de noticias de una de las emisoras de esa casa radial.

Luis Carlos Vélez afirmó que atendió la invitación a un diálogo con Vicky Dávila, no como vocero de RCN, sino como periodista, como ciudadano y como testigo de los hechos ocurridos durante las marchas desarrolladas el 10 de octubre y el pasado 17 del mismo mes.

El periodista asegura que los hechos vandálicos adelantados contra el edificio donde funciona esa casa radial fueron realizados por un "grupo minoritario", y afirmó que está convencido que los responsables no representan al grueso de manifestantes que "marcharon por la necesidad de mejorar la educación superior pública en Colombia".

"Este hecho principal es un hecho que he condenado fuertemente porque es un atentado a la libertad de expresión y de prensa", afirmó el periodista, seguido de una referencia al informe de la Libertad de expresión 2017, presentado en febrero pasado por la FLIP, y que alerta sobre un incremento del 45% (frente a las cifras de 2016), de las agresiones contra el desarrollo del oficio periodístico. "Lo que está sucediendo con la libertad de prensa en Colombia es un deterioro", afirmó el comunicador, alertando a su vez que eso pone al país en una situación dificil, "en comparación con otros países de la región".

Frente a lo ocurrido en la sede de RCN, y lo que el hecho per sé, independientemente del medio atacado, significa para el desarrollo de la labor periodística en Colombia, Vélez manifestó preocupación por lo que podría estar pasando en las regiones, identificando una mayor vulnerabilidad por parte de los comunicadores que desempeñan su oficio en las regiones.

"Yo me siento muy agredido, triste y preocupado", confesó Vélez, quien dijo que al igual que otros medios de comunicación como La W, y las cedenas básicas de Caracol Radio y RCN, abrieron sus micrófonos para dar voz a los líderes estudiantiles que encabezan las protestas con el fin de que explicaran el porqué del descontento de los estudiantes, e incluso manifestandoles apoyo.

Para el periodista que actualmente dirige La FM, el ataque del que fueron víctimas responde a un discurso y una " retórica que se ha manejado en contra de los medios de comunicación", reiterando su preocupación al traspolar la situación al escenario regional.

Durante la entrevista con Vicky Dávila para La W Radio, Luis Carlos Vélez hizo un llamado a la reflexión de todos los periodistas del país, indistintamente del medio de comunicación para el que trabajen, sobre la "intolerancia de lo que algunos consideran unas posturas editoriales intolerables". El periodista trae a colación la frase que se le atribuye a Voltaire "No estoy de acuerdo con lo que dices pero voy a defender hasta la muerte tu derecho de decirlo", y dice que vale la pena defenderla y aplicarla en el contexto colombiano, sentenciando a su vez como intolerable que "la gente diga que piensas una cosa que tu no piensas".

Luis Carlos se ratificó en su frase en la que advertía que "si algo le pasaba a un periodista de RCN era culpa de Gustavo Petro", remitiendose a una carta publicada en el mes de Marzo por el señor Pedro Vaca Villareal, director ejecutivo de la FLIP, donde hace una crítica al proceder del entonces candidato por la forma como se refiere al medio de comunicación en diferentes espacios, afirmando que si bien la libertad de expresión también supone la "libertad para que las audiencias elijan el medio de comunicación por medio del cual decidan informarse", y suponga una capacidad para críticar las formas como un medio de comunicación ejerce el periodismo, dicha libertad podría violarse "cuando un personaje público que aspira a elegirse en un cargo de elección popular propicie un clima adverso para la libertad de prensa".

Para el periodista, "ha existido un ataque sistemático por parte del ex candidato presidencial Gustavo Petro, hacia la marca". Dice que no es una afirmación propia, y que incluso la situación estaría comprobada y denunciada por la FLIP; lo anterior también refiriendose a ello como respuesta a quienes afirman que los señalamientos de Vélez versan sobre un diferendo personal con el ex alcalde de Bogotá, recordando a su vez que él ha sido crítico con politicos de diferentes facciones ideológicas.

"Si uno le hace preguntas dificiles a un candidato no significa que lo odie", dijo el periodista, previo a confesar que personalmente "guarda un gran respeto por Gustavo Petro, porque durante su paso por el Congreso fue contundente", reconociendo que gracias a él, Colombia ha conocido muchas de las denuncias que han cambiado el rumbo del país, lo anterior, afirmando a su vez que ser un periodista crítico, o asumir posturas críticas frente a algunos postulados de algún político no ameritan volverse foco de amenazas, insultos y agresiones.

Sobre los señalamientos hechos por Luis Carlos Vélez en su editorial, también se conoció un pronunciamiento del senador, hecho a través de Andrés Herández, su jefe de prensa, donde dice "Me parece abusivo de un periodista que fue poco neutral en campaña electoral tratar de achacarme las acciones de vándalos".

"Los medios de comunicación no estamos aquí para lastimar a la gente", es el mensaje que deja Luis Carlos Vélez. "Somos el cuarto poder y eso deja un costo".

Dentro de los cuestionamientos a las violaciones a la libertad de prensa, Vélez también lamentó la falta de solidaridad por parte del gremio peridístico, y se manifestó afectado, afirmando que se le hace extraño el silencio, haciendo referencia a que en casos similares acontecidos en el pasado, la solidaridad de los periodistas ha sido evidente. Incluso trae a colación el despliegue periodístico que se ha dado al caso del periodista saudí opositor al régimen de su país, quien presuntamente fue asesinado al interior de la embajada del país en Turquía.

Sobre la línea editorial del medio para el que trabaja, afirma que en los 7 meses que lleva trabajando allí, "nunca me han dicho que debo o no debo decir", "he tenido la libertad absoluta de decir lo que pienso que está bien, regular o mal... de informar, que afin y al cabo es lo que nosotros hacemos", negando a su vez que en RCN exista una línea editorial definida con respecto a Petro.

Sobre el intento de hacer periodismo "metramente independiente", señala que la línea editorial más debil y dificil de sostener es justamente "la más ecuanime", pero manifiesta "ir todos los días a la cama con la consciencia tranquila intentando hacer periodismo equilibrado".

"Tenemos que lograr que Colombia escuche las noticias que no quiere escuchar", afirmó Vélez, aclarando que cuando señala a Petro, no hace referencia a que las personas que atacaron RCN sean enviados por el senador, pero aclara que a lo que hace referencia es al daño y al impacto que hacen las figuras públicas con sus pronunciamientos sobre el imaginario popular, y sobre la construcción de imaginarios que hacen las personas de otro, basados en las percepciones que a su vez tiene un tercero.

Confiesa que le gustaría poder mostrar noticias más amables, pero señala que los periodistas tienen que reflejar en las noticias "el espejo de la sociedad", y que si las noticias se traducen en solo muertos, es porque esas son las noticias que da el país.