No tengo ninguna relación con el contratista Germán Mora: ex viceministro Milton Rosero El ex viceministro de Hacienda expuso que, durante su gestión, adelantó informes que exponen presuntos incumplimientos en proyectos dirigidos por Germán Mora.

Hicimos solicitudes a la Procuraduría para que continuara el seguimiento a las obras de interés social encabezadas por Germán Mora: Milton Rosero. Foto: Colprensa