No vemos voluntad por parte de Fecode: Yaneth Giha

La ministra de Educación, Yanet Giha, expresó una vez más que el paro de maestros convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode- le parece "innecesario" al Gobierno. Además afirmó que el sindicato no muestra voluntad para levantar el paro, pese a que el mismo Presidente Juan Manuel Santos afirmó que no hay dinero para los nuevos reclamos de los maestros.

"Un paro que, como lo hemos dicho en el pasado, consideramos innecesario por varias razones. Primero porque el gobierno ha venido cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos, como los 12 puntos de incremento por encima de los trabajadores oficiales, y además porque el gobierno ha mantenido las mesas de diálogo abiertas", dijo la ministra.

Agregó que Fecode no tiene voluntad de seguir en la mesa de negociación. "La preocupación que tenemos en este momento es que no vemos voluntad, no estamos viendo voluntad de parte de Fecode. Y mientras estamos negociando, Fecode está convocando marchas y manifestaciones, lo que pareciera indicar que no estamos viendo voluntad", dijo Giha.

La ministra advirtió que las propuestas que el Gobierno ha elevado a los profesores son de carácter confidencial.