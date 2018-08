No veo ningún compromiso sobre la seguridad nacional: Mindefensa sobre la cienciología

Durante el debate de control político por los vínculos de la fuerza pública colombiana con la Iglesia de la Cienciología, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que la seguridad nacional no se ha visto comprometida por las capacitaciones en derechos humanos que miembros de esa Iglesia han impartido a oficiales colombianos.

Justamente el senador Iván Cepeda advertía que la cienciología se convirtió en un problema de seguridad nacional debido a que cuentas con redes de espionaje en otros países. "Además de labores de formación y procesos de superación personal, también tienen una red de espionaje. En Alemania precisamente esa fue una de las razones por las que la cienciología no pudo ingresar, porque es una secta peligrosa", dijo Cepeda.

Al respecto, el ministro respondió durante el debate "yo no veo ningún compromiso sobre la seguridad nacional (...) aquí no hay un propósito claro de imponer un sesgo o una creencia religiosa (...) puede que en otros países haya tenido influencia pero estoy seguro que no somos un espejo".

Botero además aseguró que nunca se usaron recursos públicos para las capacitaciones en derechos humanos, pero reconoció que sí hubo apoyo logístico en préstamos de helicópteros o salones. Finalmente dijo que ese tipo de convenios para capacitaciones con fundaciones afines a la cienciología, no volverán a suscribirse.