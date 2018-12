Nos dijeron que no le podíamos preguntar nada al presidente: periodistas de RTVC

Los reconocidos periodistas Andrea Olano y Carlos Chica se refirieron a los hechos que hoy muchos de sus colegas consideran como otra situación de censura en la RTVC.

Todo se presentó durante los momentos previos a una entrevista al presidente Iván Duque realizada en Radio Nacional en el programa La señal de la mañana. Según Andrea Olano y Carlos Chica, su director Darío Fernando Patiño los llamó minutos antes para decirles que por órdenes de las directivas ni Olano ni Chica podrían participar en la entrevista. Coinciden los dos periodistas en advertir que Darío Fernando Patiño estaba indignado por esa orden, estaba incómodo y les había dado a conocer el rechazo frente a aquella indicación de última hora.

Cuenta Andrea Olano que jamás en todos estos años que lleva en la radio le habían dado una orden de tal calado. Sin embargo, como ella siempre estaba en cabina en ese horario, aquel día entró a la entrevista pero condicionada a no preguntarle nada al presidente de la república. La entrevista la tuvo que conducir Patiño con total incomodidad, recuerda la periodista. Para Olano, después del tiempo que ha pasado, cree que esto se podría ser una censura abierta.

Por su lado, Carlos Chica, quien recordó que tiene 73 años, se pregunta: “¿Cuántos años llevamos haciendo nuestro trabajo para que ahora nos digan cómo debemos hacerlo?”. Chica asegura que entró a cabina en un acto de protesta y para acompañar y apoyar a su director Darío Fernando Patiño. “Me quedé sentado en esa mesa para dejar una constancia expresa de que era un invitado de piedra”, afirmó Chica. Recuerda el curtido periodista que les dijeron que no podían preguntar porque habían llevado a dos periodistas externos para que hicieran ese trabajo, su trabajo.

Todo indica que hay una indignación general dentro de la emisora. “En la Radio Nacional de Colombia muchos me dijeron ¿profe por qué no preguntó?, recordó el periodista a quien incluso muchos en el medio le dicen Maestro. Ante esta situación Chica teme por lo que le está pasando al periodismo: “He visto a los reporteros de la radio pública temerosos. Si a mí me callaron, cualquier cosa les puede pasar a ellos”: aseguró Carlos Chica.

“Hasta donde tengo entendido, nuestro programa no va a seguir porque, al parecer, van a cambiar la parrilla de la emisora”, aseguró en La W Carlos Chica, y acotó que el programa ha hecho un gran cubrimiento de las marchas estudiantiles y a la Ley de Financiamiento. Así mismo, respecto del gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, el periodista recuerda que estuvo presente en la entrevista con el presidente Duque, pero que no puede afirmar si fue Bieri fue quien dio la orden de callarlos.

Al respecto, el periodista Darío Fernando Patiño escribió lo siguiente:

“Estoy al aire, pero quiero decir: todo el tema de esa entrevista lo coordiné con la directora de RNC. Con el gerente tuve mi primera conversación el viernes cuando me comunicó que yo y mi equipo saldríamos de la señal de la mañana y cambiábamos de horario. Cuando Lorena Vega me comunicó todas las advertencias sobre la entrevista y la presencia de dos entrevistadores que yo no conocía para un diálogo de 20 minutos, le dije que ni siquiera yo debía estar. No sé si ella consultó con alguien, pero me dijo después: ‘lo mejor es que vayas tu solo con los dos invitados’. Eso le transmití a mis compañeros”.

“Opino que lo más delicado no es que se seleccione alguien para una entrevista y que si es el director el seleccionado pues no hay problema. Lo delicado fueron todas las advertencias que llegaron, según Lorena, de la gerencia”.

Le puede interesar: